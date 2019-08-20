جيجاست GX290 .. هاتف ذكي جديد للاستخدامات الشاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ): أعلنت شركة جيجاست عن إطلاق هاتف ذكي جديد للاستخدام الشاقة، وأوضحت الشركة الألمانية أن جهاز GX290 الجديد يأتي بشاشة قياس 6.1 بوصة تعمل بدقة وضوح 1560 x 720 بيكسل مع معالج ميدياتيك Helio P23 Octacore-SoC. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل مع عدسة أخرى بدقة 2 ميجابيكسل لمعلومات العمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. وتروج الشركة الألمانية لهاتفها الذكي الجديد من خلال بطارية بسعة 6200 مللي أمبير ساعة لتلبية الاستخدامات الشاقة في الهواء الطلق، وتمتاز هذه البطارية بفترة تشغيل جيدة للغاية في الحياة اليومية بالاشتراك مع المكونات الصلبة الموفرة في استهلاك الطاقة، ويتمتع الهاتف الجديد بمقاومة الماء والأتربة، وفقًا لفئة الحماية IP68، وأعلنت شركة جيجاست عن إطلاق هاتفها الذكي GX290 الجديد في الأسواق العالمية بتكلفة تبلغ 299 يورو.​

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