هروب 258 سجيناً أثناء أعمال شغب في إقليم بابوا الإندونيسي

ذكر مسؤول إندونيسي، اليوم الثلاثاء، أن 258 سجيناً على الأقل هربوا من سجن في إقليم بابوا الغربية أثناء مسيرة ضد معاملة طلاب بابوا في جزيرة جاوة الرئيسية.
وقال أدي كوسومانتو، المدير العام لمصلحة السجون، إن السجناء في سجن حكومي بمدينة سورونج، والذي يضم 547 سجيناً، قاموا بأعمال شغب وأشعلوا النار في أجزاء من المبنى بعد أن استفزهم المحتجون، مضيفاً أن المتظاهرين هدموا جداراً خارجياً ولاذوا بالفرار.
وقال آدي "ألقى المتظاهرون الحجارة على السجن، مما تسبب في اندلاع أعمال الشغب ومهاجمة الحراس"، مضيفاً أن واحداً من الحراس أصيب.
ودعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى الهدوء أمس الاثنين، قائلاً إن الحكومة تحترم كرامة إقليم بابوا وتلتزم برفاهيته.
واعتقلت الشرطة عشرات من متظاهري بابوا أثناء المسيرة في جاوة الشرقية، لكن تم إطلاق سلاحهم لاحقاً.
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