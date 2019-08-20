ترامب يدعو الهند وباكستان إلى خفض حدة التوتر في كشمير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى مباحثات هاتفية مع رئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني عمران خان دعاهما خلالهما إلى العمل على خفض حدة التوتر بين بلديهما حول إقليم كشمير.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "تحدثت مع صديقي العزيزين، رئيس الوزراء الهندي مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني خان، بخصوص التجارة والشراكات الاستراتيجية، والأهم من ذلك، أن تعمل الهند وباكستان على الحد من التوترات في كشمير. وضع صعب، لكن محادثات جيدة!".

وأتت تغريدة ترامب بعدد إعلان هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض أنّ الرئيس أجرى مباحثات هاتفية مع مودي شدد خلالها على "أهمية خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان والحفاظ على السلام في المنطقة".

وتحادث ترامب هاتفياً مع رئيس وزراء باكستان عمران خان ودعا البلدين إلى الحوار حول مسألة كشمير.

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وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947، وكانت هذه المنطقة سبباً لحربين من أصل ثلاث جرت بين البلدين وصدامات لا حصر لها بينهما آخرها في فبراير الماضي.

ولا تزال حدة التوتر في أوجها في كشمير منذ 5 أغسطس بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في القسم الهندي من كشمير.

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