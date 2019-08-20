بطيش عن خفض تصنيف لبنان السيادي: كل ما يُقال في اطار التكهنات لا أكثر

علق ر ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​، على موضوع خفض تصنيف ​لبنان​ السيادي، معربا عن رفضه لـ"إستباق الأمور"، داعياً الى "إنتظار نتائج التصنيف ليبنى على الشيء مقتضاه".

وعن النتيجة التي يتوقّعها قال بطيش لصحيفة "الجمهورية": "لم يتم يوماً تسريب أي معلومات من هذه الوكالات، وإني أنتظر نتائج التصنيف، وعودة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وكل الاحتمالات واردة". واضعاً "كل ما يُقال ويُسرّب من هنا وهناك في اطار التكهنات لا أكثر".

وعمّا إذا كانت لدى الوزارة خطّة إقتصادية لمواجهة أي خفض للتصنيف، أكّد بطيش أنّ "لدى الوزارة سلسلة إقتراحات سيتم درسها مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ والحريري في الوقت المناسب".