الدفاع البريطانية: مقاتلات بريطانية ترافق طائرات روسية فوق البلطيق

أعلنت ​وزارة الدفاع البريطانية​، أن مقاتلات ​القوات​ الجوية البريطانية من طراز "تايفون"، المنتشرة في ​إستونيا​ كجزء من مهمة ​حلف شمال الأطلسي​ لمراقبة المجال الجوي فوق بحر البلطيق، رافقت طائرتين روسيتين من طراز "سو 30" عندما حلقتا فوق بحر البلطيق".

وفى وقت سابق من شهر تموز الماضي، نشرت وزارة الدفاع البريطانية صورة لـ "اعتراض" ​طائرة​ النقل العسكرى الروسية "إيل- 76" من قبل مقاتلات تايفون البريطانية بالقرب من حدود إستونيا، وأقلعت الطائرات التابعة للقوات الجوية البريطانية، والتي تتناوب فى دول البلطيق، من قاعدة جوية في إستونيا ورافقت إيل-76.

وتعلن ​بريطانيا​ بانتظام عن اعتراض طائرات روسية في دول البلطيق، والتي تنتقل من جزء من ​روسيا​ إلى آخر - إلى منطقة كالينينغراد.