وزير العدل الأميركي أعلن عن إقالة مدير إدارة السجون الفدرالية

أعلن وزير العدل الأميركي ​وليام بار​ إقالة مدير إدارة السجون ​الفدرالية​ هيو هورويتز وعيّن مكانه كاثلين هوك سويير التي سبق لها وأن شغلت منصب مديرة إدارة السجون، على خلفية انتحار رجل الأعمال الملياردير جيفري إيبستين في سجنه في ​نيويورك​، حيث كان موقوفاً بانتظار محاكمته بتهم الاعتداء جنسياً على قاصرات.

وكان هورويتز يشغل منصب مدير إدارة السجون بالوكالة منذ قدّم المدير السابق استقالته قبل 15 شهراً. أما هوك سويير فقد سبق لها وأن كانت بين العامين 1992 و2003 مديرة لإدارة السجون، علماً بأنّ الوزير بار نفسه الذي كان في العام 1992 وزيراً للعدل هو الذي عيّنها في هذا المنصب يومذاك.

وأتت إقالة هورويتز من منصبه بعد 9 أيام من العثور على إيبستين (66 عاماً) جثة هامدة في زنزانته في سجن يخضع لحراسة مشدّدة في ​مانهاتن​ بنيويورك.

وخلص الطب الشرعي إلى أنّ الملياردير انتحر شنقاً، علماً بأنّه عثر عليه في 23 تموز جريحاً بعد محاولة انتحار أولى فشلت قبل أن ترفع إدارة السجن عنه إجراءات المراقبة المعزّزة لتجنب ​الانتحار​ في 29 تموز.