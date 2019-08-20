جونسون عن "شبكة الأمان" في اتفاق الخروج من بريكست: ضد سيادة بريطانيا

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ما يسمى بخطة "شبكة الأمان" في اتفاق انسحاب بلاده من بريكست، بأنها "ضد الديمقراطية وسيادة بريطانيا".

وضغط جونسون في رسالته من أجل إزالة شبكة الأمان الأيرلندية المثيرة للجدل، التي تهدف إلى تحاشي إقامة حدود ملموسة بين بريطانيا وأيرلندا، مشيرا إلى مخاوفه من إمكانية أن يظل ذلك يربط بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حتى بعد بريكست.

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وقال جونسون: "أقترح استبدال شبكة الأمان بالتزام بوضع مثل هذه الترتيبات لأقصى مدى قبل نهاية الفترة الانتقالية، كجزء من العلاقة المستقبلية".

وقد استعرض جونسون في الرسالة، المشكلات التي يراها بالخطة والتي جرى التفاوض بشأنها من جانب رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

وتعهد بالالتزام بموعد الخروج من الاتحاد يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كموعد نهائي سواء باتفاق أو بدون، لكن خطابه الذي أرسله الإثنين حمل نبرة مختلفة حيث قال : "لدي التزامي الشخصي بأن هذه الحكومة ستعمل بكل ما لديها من طاقة وتصميم على التوصل إلى اتفاق".

وقد بعث جونسون الرسالة قبل أقل من 48 ساعة من موعد اجتماعه المقرر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، غدا الأربعاء، للضغط من أجل إجراء محادثات جديدة لإعادة التفاوض على اتفاقية الخروج من التكتل.