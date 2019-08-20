شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يسطو على دار الأيتام في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كثفت مليشيا الحوثي من اعتداءاتها على المنشآت المدنية في الحديدة واستولت أمس (الإثنين) على دار لإيواء الأطفال الأيتام في مديرية المراوعة شرق المحافظة وحولتها إلى ثكنة عسكرية.

وقال مصدر في دار الأيتام لـ«الخليج 365» إن مسلحين حوثيين بقيادة أبو المجد ياسر المروني القادم من صعدة اقتحموا دار الأيتام، مضيفا أن مدير عام المديرية المعين من الانقلاب أدهم ثوابة أبلغهم أن قرار السطو على الدار صادر من زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، ما دفعنا إلى إخلائه والمغادرة بالأطفال. وحذر المصدر من أن أطفال الدار يواجهون مصيرا مجهولا، إذ إنهم يبيتون في العراء بلا مأوى، وأكد أن المليشيات لم تكتف باقتحام دار الإيواء بل نفذت اعتقالات في أوساط الأطفال وأبناء المديرية لإجبارهم على التجنيد. وتشهد مدينة الحديدة معارك ليلية متواصلة، إذ تحاول المليشيا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في مدينة الصالح وكيلو 16 والدريهمي ومديرتي حيس والتحيتا مستخدمة كل أنواع الأسلحة، لكن الجيش اليمني أفشل هجماتها وكبدها خسائر فادحة . وتتزامن الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في الحديدة مع حملة اختطافات تنفذها المليشيا في إب ضد موظفي الدولة الذين يطالبون بمرتباتهم المتوقفة منذ 3 أعوام. وأفادت مصادر محلية في محافظة إب بأن المليشيات اختطفت الناشطين عبدالله باسلامة ونديم حويرث ونقلتهما إلى سجن الأمن السياسي على خلفية مطالباتهما على صفحات التواصل بمرتباتهام.

من جهة أخرى، اتهمت نقابة المعلمين اليمنيين أمس الحوثي باختطاف 1500 معلم ومعلمة منذ انقلابها على الشرعية، مؤكدة أن 32 منهم مخفيون قسراً. وأوضحت في بيان لها أمس أن 2400 من العاملين في القطاع التعليمي تعرضوا لإصابات نارية نتج عن بعضها إعاقات مستديمة،وهدم 44 منزلا في صعدة، وعمران، وحجة، وصنعاء.