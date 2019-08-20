شكرا لقرائتكم خبر عن هادي: تمرد عدن لإفشال مواجهة تهديدات إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الحكومة الشرعية إلى الانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات «التمرد» في عدن وإفشال كل ما من شأنه حرف البوصلة عن مواجهة التهديد الإيراني المتمثل في مليشيا الحوثي والعمل على مضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.وشدد هادي خلال اجتماع مع قيادات حكومية وبرلمانية في الرياض أمس (الإثنين) على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الحكومة الشرعية إلى الانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات «التمرد» في عدن وإفشال كل ما من شأنه حرف البوصلة عن مواجهة التهديد الإيراني المتمثل في مليشيا الحوثي والعمل على مضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.وشدد هادي خلال اجتماع مع قيادات حكومية وبرلمانية في الرياض أمس (الإثنين) على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع السعودية بصفتها قائداً للتحالف العربي والمتمثل في إنهاء التمرد وانسحاب المليشيا المتمردة في عدن من المؤسسات والمواقع والمعسكرات وعودة قوات الشرعية إلى مواقعها في العاصمة المؤقتة وعودة الحكومة والمؤسسات للعمل من داخلها. وثمن المجتمعون الموقف المميز والصادق للمملكة الذي عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وبيانات التحالف العربي لدعم الشرعية التي طالبت المليشيا بالانسحاب من المواقع والمعسكرات التي استولت عليها.

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