شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: الحوثيون يعرضون أمن الطاقة العالمي للخطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، استمرار عمليات التحالف لدعم استقرار اليمن وإعادة الشرعية وتحرير جميع المدن اليمنية من أي وجود للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والجماعات المتطرفة والعمل على دعم التنمية والحفاظ على مقدرات الشعب اليمني.

وقال المالكي، خلال المؤتمر الصحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد في الرياض أمس (الإثنين): «إن ما حدث من تصعيد في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي كان مؤسفاً كون الأحداث انتقلت إلى مستوى خطير في هذه الفترة من خلال تطور الأحداث في عدن وسقوط عدد من القتلى والشهداء وكان هناك الكثير من الجرحى، وبالتالي فإن هذه الأعمال أضرت بمصالح الشعب اليمني، وكان هناك اعتداءات على المصالح الحكومية، ومصالح الحكومة اليمنية الشرعية والممتلكات الخاصة والعامة، داعياً إلى أن يكون هناك عمل مشترك من جميع المكونات السياسية والاجتماعية مع الحكومة اليمنية الشرعية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وتحرير المناطق اليمنية المتبقية من الانقلاب».

وبين أن قيادة القوات المشتركة للتحالف عملت مع المكونات السياسية والاجتماعية كافة والحكومة اليمنية الشرعية للتهدئة والانخراط في الحوار وتحكيم العقل والمنطق. ونوه إلى تدمير طائرات مسيرة للمليشيات في أجواء اليمن، مؤكداً أن الحوثيين يعرضون أمن الطاقة العالمي للخطر باستهدافهم حقل الشيبة، متطلعاً إلى تعاون كافة المكونات اليمنية مع بعضها البعض في عدن. وأكد استمرار العمليات الإنسانية والإغاثية من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية.