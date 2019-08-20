الأخبار: إفراغ حمولة أكثر من 30 شاحنة من النفايات في حفرة مستحدثة بمطمر تربل

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن "من توجهوا الى ​مطمر تربل​ فوجئوا بحفرة مستحدثة، بقطر أكثر من 500 متر وعمق نحو 10 أمتار"، كاشفة أنه "تم إفراغ حمولة أكثر من 30 شاحنة من ​النفايات​ المتحللة وغير القابلة للفرز، وطمرها في الحفرة من دون وضع أي عازل تحتها لمنع عصارة النفايات من التسرب الى ​المياه​ الجوفية".

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