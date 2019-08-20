الأونروا: نواجه عجزا ماليا يصل إلى 150مليون دولار

أعلن الناطق الرسمي بإسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سامي مشعشع أن "أكثر من 525 ألف طالب وطالبة سيتوجهون لمقاعد الدراسة خلال الأيام القليلة القادمة في 711 مدرسة في مناطق عمليات الأونروا فى سوريا والأردن وغزة ولبنان والضفة الغربية، وكذلك في شرقي القدس"، مؤكداً أن "كافة التحضيرات للعام الدراسي في مدارس الأونروا تم انجازها بالرغم من التحديات الوجودية والمالية الخطيرة التي واجهتها وتواجهها الوكالة".
ولفت الى أن "الأونروا كانت قد عملت خلال العطلة المدرسية على تنفيذ عمليات صيانة واسعة لمدارسها استعدادا للعام الدراسي، وفي خضم فترة اتسمت باشتداد الهجمة على الوكالة ودورها وخدماتها الإنسانية لأكثر من خمسة مليون ونصف المليون لاجىء فلسطينى مسجلين لديها، وفي الوقت الذي أنجزت فيه الأونروا صيانة العديد من منشآتها ، إلا أنها ما زالت تواجه عجزا ماليا يصل إلى 150مليون دولار من إجمالي ميزانيتها البالغة مليار و200 مليون دولار أميركي لهذا العام".
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