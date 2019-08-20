بومبيو يعرب عن أسفه لإطلاق جبل طارق سراح الناقلة الإيرانية

أعرب وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ عن أسفه لإطلاق سلطات منطقة ​جبل طارق​ البريطانية سراح ناقلة ​النفط​ الإيرانية بعد احتجازها طوال أسابيع، معتبرا أن قرار ​حكومة​ المنطقة البريطانية "مؤسف للغاية".

وفي مقابلة مع شبكة "​فوكس نيوز​"، لفت بومبيو الى أن "بيع ​طهران​ النفط الذي تنقله هذه الناقلة سيتيح لها المساهمة في تمويل ​القوات المسلحة​ الإيرانية التي "زرعت الرعب والدمار وقتلت أميركيين حول ​العالم​".

وجاء إطلاق سراح الناقلة رغم طلب أميركي باحتجازها مجدداً بتهمة التورط في نقل شحنات ممنوعة إلى ​سوريا​ عبر ​الحرس الثوري الإيراني​ المدرج على لائحة المجموعات الإرهابية في ​واشنطن​.

ورفضت سلطات جبل طارق الطلب الأميركي، مؤكدةً أنه لم يكن بالإمكان إصدار أمر من ​محكمة​ لحجز الناقلة من جديد لأن ​العقوبات الأميركية​ ضد طهران لا تسري في ​الاتحاد الأوروبي​.