نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول ب​وزارة الخارجية الأميركية​، إعلانه أن "الولايات المتحدة نقلت موقفها القوي للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان، بعد احتجازها في ​جبل طارق​"، مشددا على أن "أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجهاالولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد نعتبرها دعم لمنظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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