كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي: الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية مؤسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فى مقابلة تلفزيونية يوم الاثنين إن السماح لناقلة النفط الإيرانية التى كانت محتجزة فى جبل طارق بالمغادرة أمر مؤسف.

وقال بومبيو لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية "من المؤسف أن هذا حدث"، وأضاف أن إيران إذا نجحت فى جنى الأرباح من شحنة ناقلة النفط، فإن الحرس الثورى سيحصل على "المزيد من الأموال والثروة والموارد لمواصلة حملته الإرهابية".