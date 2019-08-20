قوى الحرية والتغيير تتوافق على 4 من مرشحيها لمجلس السيادة السوداني

كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، عن أن مكونات قوى الحرية والتغيير اتفقوا على أربعة مرشحين من الخمسة لعضوية مجلس السيادة.

وأوضحت المصادر أن الأربعة هم الأكاديمية السودانية الدكتورة عائشة محمد عثمان، والأستاذ الجامعي صديق تاور والمستشار القانوني حسن شيخ إدريس والكاتب الصحفي محمد الفكي سليمان.

كما أشارت المصادر إلى أنه سيتم التصويت على مرشحين لاختيار واحد منهما وهما الرئيس الأسبق لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم محمد الحسن التعايشي والمحامي صديق ترجوك.



كما علمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن التعايشي الأوفر حظاً بعد أن تحفظت بعض الكتل على مشاركة ترجوك في إحدى الوظائف الحكومية في العهد البائد وعمله بإحدى النيابات في عهد وزير العدل السوداني الأسبق محمد بشارة دوسه.

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لم تستبعد المصادر فوز التعايشي بالمقعد "5" في المجلس السيادة.



وكانت "العين الإخبارية" قد علمت من مصادر خاصة أن الدكتور عبدالله حمدوك، المرشح لمنصب رئيس الوزراء للفترة الانتقالية في السودان، أجّل عودته للبلاد إلى حين تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري.

ووافق المجلس العسكري على ترشيح قوى الحرية والتغيير الخبير الأممي عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية بالبلاد.

وقالت المصادر الموثوقة إن اجتماعاً مشتركاً بين قوى الحرية والمجلس العسكري الذي عقد الإثنين بالقصر الرئاسي في الخرطوم، ناقش ترتيبات وصول حمدوك للبلاد.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي أعلن إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة لمدة (٤٨) ساعة بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها.