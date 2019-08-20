باراجواي تدرج حزب الله وحماس وداعش والقاعدة كتنظيمات إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدرجت باراجواي مليشيا حزب الله اللبنانية وحركة حماس وتنظيمي القاعدة وداعش، على قائمتها للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح وزير داخلية باراجواي خوان إرنيستو فيلامايور أن قرار إدراج هذه التنظيمات الإرهابية جاء بأمر من الرئيس ماريو عبدو بنيتيز.

أشار بيان صادر عن رئاسة باراجواي إلى أنها تتعاون بشكل حاسم في الحرب العالمية ضد الإرهاب، من خلال التصديق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافةً إلى دعمها القوي لدور الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية في مكافحة الإرهاب العالمي والدولي.

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وكانت الأرجنتين آخر دولة صنفت جماعة "حزب الله" بأنها إرهابية، بعد أن أعلنت تجميد أصولها.

جاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصا.

وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم الإرهابي على إيران و"حزب الله".