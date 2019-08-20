واشنطن: أي مساعدة لناقلة النفط الإيرانية يعد دعما لمنظمة إرهابية

اعتبرت واشنطن، الثلاثاء، أن أي مساعدة تقدم لناقلة النفط الإيرانية، المفرج عنها من قبل حكومة جبل طارق، قد يعد دعما لمنظمة إرهابية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على أنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.



وأضاف أن الولايات المتحدة نقلت "موقفها القوي" للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى أثينا، الإثنين، بعد احتجازها في جبل طارق وأن واشنطن تقول إنها تحمل نفطا إلى سوريا.

وكانت ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة "جريس 1" قد غادرت جبل طارق بعد أيام من قرار السلطات الإفراج عنها.

وذكرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أن الناقلة غادرت الدولة الأوروبية بعد احتجاز دام أكثر من شهر.

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وأفرجت سلطات جبل طارق، الخميس الماضي، عن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها منذ الرابع من يوليو/تموز.

وفي الوقت الذي قررت فيه سلطات جبل طارق إنهاء احتجاز الناقلة، أصدرت محكمة اتحادية في واشنطن أمرا، الجمعة، باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.

وأكدت سلطات جبل طارق الأحد أنها لن تمتثل لهذا الطلب لأنها ملتزمة بقانون الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان لحكومة جبل طارق أن "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقا بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة".

وأضاف "السلطة المركزية في جبل طارق لا تستطيع أن تطلب من المحكمة العليا لجبل طارق" احتجاز الناقلة مثلما تطلب الولايات المتحدة.

واحتجزت قوات مشاة البحرية البريطانية الناقلة أوائل شهر يوليو/تموز قبالة جبل طارق في البحر المتوسط، للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو/أيار 2011، وتخضع أيضا إيران لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.