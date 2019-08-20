- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - وكالة الأنباء السعوديةالثلاثاء 2019/8/20 02:36 ص بتوقيت أبوظبي
المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي
كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن أن العملية النوعية التي أطلقها في العاصمة صنعاء استهدفت مواقع تخزين للصواريخ الباليستية والطائرات بفج عطان ومعسكر العمد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن المواقع عبارة عن كهوف تستخدمها المليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وكذلك الأسلحة.
وأكد أن العملية امتداد للعمليات العسكرية النوعية السابقة لتدمير قدرات المليشيات الحوثية الإرهابية.
وشدد على أن استمرار التحالف في تنفيذ الإجراءات الصارمة لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على المدنيين داخل اليمن ودول جوار اليمن.
ولفت إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، منوها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.
وكان التحالف العربي قد أعلن، مساء الإثنين، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية في العاصمة صنعاء.
وطالب التحالف في بيان، المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، خوفا على حياتهم.
وكانت مقاتلات التحالف العربي دكت في وقت سابق، معسكرا تابعا لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا شرق محافظة صعدة شمالي اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: عملية صنعاء النوعية استهدفت مواقع تخزين صواريخ باليستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.