واشنطن: أي مساعدة من اليونان لناقلة النفط الإيرانية يمكن اعتبارها دعما لمنظمة إرهابية

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

قال مسؤول في الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن أي مساعدة من اليونان للناقلة النفطية الإيرانية يمكن اعتبارها دعما لمنظمة إرهابية أجنبية وفق التصنيف الأميركي.

وأضاف المسؤول الأمريكي، لوسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن أوضحت للحكومة اليونانية موقفها القوي بشأن ناقلة النفط الإيرانية.