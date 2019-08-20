الان تتابع واشنطن: أي مساعدة من اليونان لناقلة النفط الإيرانية يمكن اعتبارها دعما لمنظمة إرهابية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365
قال مسؤول في الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن أي مساعدة من اليونان للناقلة النفطية الإيرانية يمكن اعتبارها دعما لمنظمة إرهابية أجنبية وفق التصنيف الأميركي.
وأضاف المسؤول الأمريكي، لوسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن أوضحت للحكومة اليونانية موقفها القوي بشأن ناقلة النفط الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: أي مساعدة من اليونان لناقلة النفط الإيرانية يمكن اعتبارها دعما لمنظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.