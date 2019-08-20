شكرا لقرائتكم بعد توغل النظام السوري.. خان شيخون "مدينة أشباح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، أن خان شيخون باتت شبه خالية من السكان بعد توغل النظام فيها.

وهذا واقتحمت قوات الأسد وحلفاءه بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، محققين تقدما على المعارضة في البلدة التي تستعر فيها معارك برية ليل الاثنين.

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وقال المرصد السوري إن القوات الحكومية سيطرت على أحياء البلدة الشمالية والشرقية.

فيما قال مصدر من المعارضة إن القوات الموالية للحكومة لم تقتحم سوى جزء من البلدة وأن قوات المعارضة تخوض معارك ضارية لصدها.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن النظام قرر دخول قواته من الجهة الشمالية الغربية للمدينة بدعم مباشر من القوات الروسية وسط مواجهات عنيفة من الفصائل المقاتلة التي تحاول إخراج قوات النظام من مبان سيطر عليها.