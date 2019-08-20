بعد ساعات.. مكتب التنسيق يغلق باب التحويل لتقليل الاغتراب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يغلق الموقع الإلكتروني للتنسيق، اليوم الثلاثاء، باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق؛ بحسب الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أن 86 ألف طالب بالمرحلتين الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف عطا، في بيان، أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي: التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل لمرة واحدة فقط.

وأشار عطا، إلى أنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، لا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة.​