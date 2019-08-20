"2100 كيلو دواجن فسادة".. حملة تفتيش على مطاعم سورية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، حملة على المطاعم الموجودة في منطقة سموحة، بالتعاون مع حي شرق والطب البيطري ومفتشي الصحة والأغذية.

وأسفرت الحملات عن ضبط معمل لتجهيز اللحوم والدواجن لأكبر سلسلتين مطاعم سورية شهيرة في الإسكندرية به كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بها تغير في الخواص ورائحتها كريهة وغير مدون عليه بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات منها وتحريز 2100 كيلو جرامًا من الدواجن متبلة و147 كيلو جرامًا دواجن أجزاء.

كما تم ضبط وتحريز 197.900 كيلو جرامًا من اللحوم، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة.​