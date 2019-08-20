شاب يشعل النيران في نفسه بدمياط والجيران ينقذونه

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

استقبل مستشفى دمياط التخصصي، أمس الاثنين، شابًا أشعل النيران في نفسه، قبل أن يسارع جيرانه لإنقاذه، ونقله للعلاج عقب إخطار قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع البلاغ، ولم يتحدد بعد أسباب وملابسات الواقعة.

وفوجئ أهالي منطقة شط الملح بمدينة دمياط بسكب شاب يدعى "أحمد ع."، 23 سنة، البنزين على جسمه وإشعال النيران فيه، فسارعوا إلى إبلاغ قوات الحماية المدنية وقسم شرطة ثان، ونقلت سيارة الإسعاف الشاب إلى المستشفى.

وكشف مصدر طبي، لموقع "الخليج 365" عن أن حالة الشاب حرجة ويعاني من حروق بنسبة 90% ونقل إلى العناية المركزة، وجار تحرير محضر للعرض على النيابة.

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