إجلاء 9 مهاجرين من سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" و98 لازالوا على متنها

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

من المقرر أن يتم إجلاء 9 مهاجرين لأسباب طبية من سفينة الإنقاذ الإسبانية "أوبن آرمز" التي تقطعت بها السبل قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وكتبت المنظمة الخيرية التي تدير السفينة، وتحمل أيضا اسم "أوبن آرمز" عبر تويتر أنه تم التصريح بعملية الإجلاء. وفور اكتمال العملية، سيظل 98 مهاجرا على متن السفينة.

وقالت المنظمة: "أي شخص لا يرغب في رؤية هذا الوضع الذي لا يُحتمل على متن السفينة، غير قادر على التعاطف مع معاناة الآخرين".

يشار إلى أن المهاجرين على متن السفينة منذ قرابة ثلاثة أسابيع.​