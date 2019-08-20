الحكمة الوطني بالعراق: نعمل على تقوية الدولة دون تفريق على أسس طائفيه

أكد الدكتور محمد أبو كلل ، مسؤول الشؤون العربية بتيار الحكمة الوطنى في العراق ، أن تأسيس الحزب الديمقراطي على يد خالد الذكر المرحوم ملا مصطفى البازاني كان له بالغ الأثر في الحياة السياسية العراقية عامة والكردية خاصة.

وأوضح خلال احتفالية الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة بعيد تأسيسه الثالث والسبعين، أن للحزب تاريخ نضالي طويل في المطالبة بالحقوق المسلوبة والحريات والديمقراطية , وله دور هام في دعم المعارضة العراقية لنظام البعث البائد كان للحزب وقيادته المتمثله في الاستاذ مسعود البارزاني دور هام في دعم العملية السياسية الديمقراطية في العراق بعد العام 2003 , حيث عقدت عدة اجتماعات للقيادات السياسية

العراقية في اربيل لحل عدد من الاشكاليات وكان للاخوة في الحزب الديمقراطي دور حيوي ومقدر لتقريب وجهات النظر والمضي قدما في العملية السياسيه في العراق الجديد .

وكما أرسل تهنئة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني للاخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني لمسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناسبة الذكرى الثالثة والسبعون لتأسيسه , وان اذكر بعمق العلاقات التاريخيه بين عائلتي الحكيم والبارزاني لاسيما الموقف التاريخي لزعيم الطائفة السيد المرجع محسن الحكيم طيب الله ثراه وفتواه الشهيرة التاريخيه عن تحرم قتال الكرد

وأوضح أننا نتطلع إلى أن تكون العلاقة بين المركز والإقليم في افضل وأبهى صورها, وأن يعمل كل القادة في حكومتي المركز والاقليم على حل الخلافات وانهاء الملفات العالقة والوصول الى الحلول الجذرية التي تضمن للعراق من اقصى جنوبه الى اقصى شماله مستقبلا امنا مستقرا , ولشعبنا المضحي بكل قومياته واطيافه الحياة الكريمة المزدهرة .

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وأكد أن العراق الذي ننشده ونتطلع إليه يفرض علينا جميعا أن نعمل على تقويتة كدولة واحدة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها دون تفريق على اسس قومية او طائفيه أو دينيه , وهنا يحضرني قول الزعيم الرحل ملا مصطفى البارزاني : اذا كان حب الوطن تهمة فانا اكبر متهم .

وأختتم حديثه بقديم التهاني والتبريكات للاخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذه المناسبة متطلعا إلى المزيد من العمل المشترك خدمة للعراق وشعبه الكريم .