السفير العراقي بالقاهرة يؤكد على التلاحم الوطني مع الأكراد

أكد سفير جمهورية العراق بالقاهرة ، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، الدكتور احمد نايف الدليمى، على أن الذكرى الثالثة والسبعون لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ستكون عاملاً قوياً في توطيد الأخوة بين أطياف العراق المتلاحمة منذ القدم، كما أنه في كل بقعة بالعراق يوجد تاريخ يمتد لآلاف السنين وفي كردستان العراق يوجد تاريخ قديم أسهم في استمرارية حضارة بلاد الرافدين .
وأوضح أنه يوجد سمة إيجابية يشهدها العراقاليوم وهي التواصل اليومي الذى تشهده مدن كردستان مع جميع محافظات العراق الأخرى وهذا يعبر عن صورة حية للتلاحم الوطني بين شعبنا، حيث نرى في تلك الصورة كيف يجتمع العراقي العربي من البصرة والأنبار مع أخيه العراقي الكردي في السليمانية وأربيل بروح واحدة مملؤة بالتراحم والاعتزاز بتنوع هذا البلد وأواصره الاجتماعية الوثيقة .
واشار إلى عمق العلاقات الثنائية مع مصر والتي تأخذ خطاً متصاعداً، موضحا أنه سيتم عقد اللجنة العليا المشتركة العراقية –المصرية قريباً ، والتي ستكون دافعاً قوياً لتعزيز العلاقات على الجانب السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي .
واختتم كلامه بالدعاء لبلاده ولمصر بالتقدم والرخاء .
ويأتي ذلك خلال مأدبة عشاء أقامها الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة فى تمام السابعة والنصف من مساء الإثنين الموافق ١٩ أغسطس ٢٠١٩ بفندق هوليداى إن كورنيش النيل المعادي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعون على تأسيس الحزب ، حيث شارك فيها سعادة السفير العراقي وطاقم السفارة والقنصلية ومجموعة من الصحفيين والفنانين.
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