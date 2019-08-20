هبطت طائرة من طراز "بوينج 757" تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" بطريقة عنيفة وغير سلسة، لدرجة أن جسمها المعدني تعرض للثني في بعض المناطق.
وقالت صحف أميركية وبريطانية إن الهبوط الخطر وقع للرحلة رقم 414، لدى وصولها إلى وجهتها من بونتا ديلغادا فيجزر الأزور في المحيط الأطلنطي، قادمة من مطار جون كينيدي في نيويورك.
ولم يصب أحد في الهبوط العنيف، لكن الصور التي شاركها ركاب عبر "تويتر" أظهرت سقف الطائرة وجسمها وقد تعرضا لانحناءاتشديدة.
كما أصيب أحد أجنحة الطائرة بأضرار، وبدا أن هناك إعوجاج وتعرجات كبيرة امتدت بطول المعدن القوي.
وعلى إثر ذلك، جرى إلغاء رحلة العودة إلى نيويورك التي كان من المقرر أن تتم على متن الطائرة ذاتها.
ولم يصدر على الفور بيان يوضح سبب الهبوط غير المعتاد للطائرة، وما إذا كان سيتم إصلاح الطائرة المتأثرة أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط "عنيف" لطائرة أمريكية.. وصور تكشف ضررا غريبا في جسمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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