قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إنه لا تهديد من الانفجار الذي حدث في موقع بحري سري لاختبار أسلحة، وأثار قلقا دوليا من حدوث تسرب إشعاعي.
وأضاف الرئيس الروسي، أمس الاثنين في فرنسا، أن الخبراء الذي أرسلوا إلى الموقع فيالبحر الأبيض "يسيطرون على الوضع"، وأنه "لا تغييرات خطيرة" أبلغ عنها.
لكنه قال أيضا إن "إجراءات تتخذ لضمان عدم وقوع ما هو غير متوقع"، بعد واقعة 8 أغسطس في منطقة أرخانغيلسك،دون أن يدلي بتفاصيل حول تلك الإجراءات أو ما يقيسه الخبراء أو يعثرون عليه.
وتابع أن أولئك الذين يتعاملون مع الحادث سيحصلون على جوائز من الدولة.
وأدلت السلطات الروسية بمعلومات متضاربة بشأن ما حدث. ولقي عدة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بالرغم من عدم وضوح حصيلة الضحايا بالتحديد. وارتفعت مستويات الإشعاع لفترة موجزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتن بعد انفجار موقع سري لاختبار الأسلحة: الوضع تحت السيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.