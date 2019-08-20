اتصالات مكثفة لولي العهد بالأطراف المساهمة في حل الأزمة السودانية

وأجرى ولي العهد اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر فيه عن التقدير له ولدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدا وقوف المملكة مع كافة الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.
كما أجرى ولي العهد اتصالاً هاتفياً برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أعرب خلاله عن التقدير للجهود التي بُذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين كافة الأطراف السودانية، مؤكدا دعم المملكة لما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق ويحفظ أمن السودان واستقراره.
وأجرى ولي العهد كذلك اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع، وعبر خلال الاتصالين عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية.
كما جرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيه، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع أول من أمس، مشيرا إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
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