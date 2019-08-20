البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد

بدأت، أمس، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي حكم السودان طيلة 30 عاما بتهمة الفساد، بينما لا تزال عملية الانتقال إلى سلطة مدنية تنتظر البدء بأول إجراء ملموس بتعيين أعضاء المجلس السيادي.

ووصل البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل تحت ضغط تظاهرات حاشدة، صباحا إلى المحكمة في الخرطوم وسط حراسة عسكرية كبيرة، بينما أبلغت النيابة العامة البشير بأنه يواجه تهم «حيازة النقد الأجنبي والفساد» واستغلال النفوذ.

أعلن رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان أواخر أبريل الفائت العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير في الخرطوم.