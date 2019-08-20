ووصل البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل تحت ضغط تظاهرات حاشدة، صباحا إلى المحكمة في الخرطوم وسط حراسة عسكرية كبيرة، بينما أبلغت النيابة العامة البشير بأنه يواجه تهم «حيازة النقد الأجنبي والفساد» واستغلال النفوذ.
أعلن رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان أواخر أبريل الفائت العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير في الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.