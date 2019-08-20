البحرين تشارك في تأمين الملاحة في الخليج

أكّدت البحرين، أمس، أنّها ستكون جزءا من جهود تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج، في أعقاب هجمات تعرّضت لها ناقلات نفط وسفن تجارية. وأثنى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى خلال لقاء مع قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكينزي على الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأميركية، بالتعاون مع الدول الحليفة في ضمان أمن واستقرار المنطقة". وأضاف أنّ مملكة البحرين "ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة".



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