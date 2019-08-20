الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يعيش حالة هستيريا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الفشل في كسر صمود المقدسيين أصاب الاحتلال بالهستيريا، لافتة إلى تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى وباحاته بما فيها الاستهداف المتواصل لمصلى باب الرحمة وإخراج محتوياته.

وقالت في بيان لها أمس، إن حالة الهلع والهستيريا من كل ما هو فلسطيني في القدس المحتلة تسيطر على أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، تترجم يومياً عبر جملة من الإجراءات والتدابير العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال وشرطته ضد الفلسطينيين في العاصمة المحتلة.