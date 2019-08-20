الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يعيش حالة هستيريا

وقالت في بيان لها أمس، إن حالة الهلع والهستيريا من كل ما هو فلسطيني في القدس المحتلة تسيطر على أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، تترجم يومياً عبر جملة من الإجراءات والتدابير العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال وشرطته ضد الفلسطينيين في العاصمة المحتلة.
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