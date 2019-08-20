جمعية التوحيد بالهند تشكر المملكة لدعمها بـ23 ألف نسخة من القرآن

أعرب رئيس جمعية التوحيد التعليمية في ولاية بهار بجمهورية الهند مطيع الرحمن بن عبدالمتين، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، -حفظهما الله- على دعمهما للجمعية بـ23 ألف نسخة من القرآن الكريم وترجمة معانيه من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، مؤكدا أن هذا الدعم سيكون حافزاً لعمل الجمعية في تعليم مختلف العلوم الإسلامية والتيسير على الطلاب لحفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك في خطاب شكر تلقاه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، من مطيع الرحمن، وصف خلاله هذا الدعم بغير المستغرب على المملكة التي تولي المسلمين بالعالم مزيداً من العناية انطلاقا من دورها الريادي الذي تضطلع به في نشر المنهج الوسطي المعتدل ونبذ الغلو والتطرف في جميع أنحاء العالم.

ولفت مطيع الرحمن إلى أن العالم يشهد في الوقت الحاضر الجهود المضاعفة التي تقوم بها المملكة في مقاومة التيارات الهدامة ضد الإسلام والمسلمين، كما تشهد الأمة الإسلامية المبادرات المباركة في مقاومة الإرهاب للدفاع عن الإسلام والمسلمين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه.

شهادات

- 23 نسخة من القرآن وترجمة معانيه للجمعية

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- تعمل على نشر المنهج الوسطي ونبذ الغلو والتطرق

- المملكة تعتني بالمسلمين في العالم

- تقاوم التيارات الهدامة ضد الإسلام والمسلمين

- تقاوم الإرهاب للدفاع عن المسلمين