الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في كابول

دانت الأمم المتحدة وبشدة الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع يوم السبت في حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول. وفي بيان تلاه المتحدث الرسمي بإسمه ستيفان دوجاريك، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس عن مواساته العميقة لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها.. وأمنياته للجرحى بالشفاء العاجل. وأسفر التفجير الذي استهدف حفل زفاف عن مقتل 63 شخصاً وجرح أكثر من 180 آخرين. اقرأ أيضاً... الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على حفل زفاف في كابول

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