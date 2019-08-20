التحالف يدمر معسكراً للحوثيين في صعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

دمرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران عبارات وجسوراً على الطريق الرابط بين مديريتي «التحيتا» و«زبيد» بمحافظة الحديدة،

فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي معسكراً حوثياً في مديرية «كتاف» بمحافظة صعدة، ما أدى لتدمير غرف عمليات عسكرية ومقتل عشرات العناصر الانقلابية.

ودمرت ميليشيات الحوثي الإرهابية أحد الطرق العامة الرئيسة في محافظة الحديدة غرب البلاد. وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي فجرت عبارات وجسوراً على الطريق الإسفلتي الرابط بين مديريتي «التحيتا» و«زبيد». وأضافت المصادر أن عملية التدمير طالت مسافة كبيرة من الطريق العام الرابط بين المديريتين. وذكرت أن الميليشيات الحوثية استخدمت في تدمير الطريق العام وقلع الإسفلت، الألغام والمتفجرات والجرافات.

وفي السياق، واصلت الميليشيات خروقاتها النارية وتصعيدها العسكري في الحديدة، مستهدفة بقذائف المدفعية والصاروخية مواقع القوات المشتركة وأحياء سكنية في مديريات «التحيتا» و«حيس» و«الدريهمي» وأطراف مدينة الحديدة. وذكرت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي قصفت بنيران المدفعية والرشاشات مواقع تابعة للقوات المشتركة في شمال وشرق مدينة «حيس»، واستهدفت مواقع محررة شرقي مدينة الحديدة ومديرية «الدريهمي» القريبة. كما أطلقت الميليشيات بكثافة قذائف مدفعية وصاروخية سقطت بشكل عشوائي على قرى وتجمعات سكنية في منطقة «المتينة» جنوب محافظة الحديدة، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح بالغة، نقل على إثرها إلى مديرية «الخوخة» لتلقي العلاج.

وأصيب قيادي ميداني في ميليشيات الحوثي بانفجار لغم كانت الميليشيات زرعته في مناطق التماس مع القوات المشتركة على أطراف مديرية «حيس». وقالت مصادر عسكرية، أمس، إن القيادي الحوثي، عبدالله بطيلي جبير، أصيب جراء انفجار لغم على أطراف «حيس»، ما أدى لبتر قدميه ونقله للعلاج في مستشفى مديرية «الجراحي» المجاورة.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، أمس، معسكراً للميليشيات في مديرية «كتاف» بمحافظة صعدة، ودمرت غرف عمليات عسكرية، إضافة إلى قصف عدد من التجمعات البشرية داخل المعسكر. وأفاد المركز الإعلامي لمحور «كتاف»، بأن مقاتلات التحالف استهدفت المعسكر الحوثي في مديرية «كتاف» المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، بخمس غارات جوية. وأكد أن الغارات أسفرت عن تدمير غرف عمليات عسكرية تابعة للميليشيات في المديرية التي تشهد عمليات عسكرية وتقدماً ميدانياً متواصلاً للجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية. كما استهدفت الغارات تجمعات بشرية داخل المعسكر، ما أدى إلى مقتل العشرات من العناصر الحوثية التي كانت الميليشيات تستعد لإرسالها كتعزيزات للجبهات القتالية في كتاف، وفق المركز الإعلامي. ونشر المركز مقطع فيديو للغارات الجوية التي استهدفت معسكر الحوثيين في مديرية «كتاف».

وفي سياق آخر، اغتال مسلحون مجهولون جندياً من قوات حماية ميناء عدن أثناء مروره في الطريق العام بمديرية «المنصورة» قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر محلي لـ «الاتحاد»، إن مسلحين ملثمين يستقلون حافلة ركاب صغيرة أطلقوا النار على جندي كان يمر بدراجته في طريق رئيس بمنطقة «حاشد» غرب «المنصورة»، موضحاً أن المسلحين تعقبوا الجندي عقب خروجه من ميناء عدن، وأطلقوا عليه النار قبل وصوله إلى منزله في المنطقة ذاتها. وأشار المصدر إلى أن الجندي قتل على الفور، في حين أصيب مدني كان موجوداً لحظة تنفيذ للهجوم، مشيراً إلى أن الحافلة تمكنت من الفرار عبر الأحياء السكنية القريبة. وجاءت الحادثة عقب يوم من إعلان السلطات الأمنية في عدن تنفيذ حملة أمنية واسعة لتأمين مديريات المدينة، ومنع ظاهرة حمل السلاح والتجول به، وذلك ضمن الجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار، وتطبيع الأوضاع الحياتية.