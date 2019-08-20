«الهلال» يروي ظمأ أهالي عدن

عدن (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم والمساندة لمختلف القطاعات الخدمية الرئيسة في المحافظات اليمنية المحررة، وذلك ضمن الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من معاناة الأهالي في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها جراء الأزمة الراهنة في اليمن.

ووقع ممثل الهلال الأحمر الإماراتي علي الكعبي ومدير مؤسسة المياه والصرف الصحي في مدينة عدن المهندس فتحي السقاف أمس، اتفاقية توريد وتركيب وتشغيل 10 مضخات «غاطسة» لمؤسسة المياه والصرف الصحي.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الدعم اللوجستي المقدم من الإمارات لصالح إنعاش قطاع المياه وإيصال المياه للأسر المحرومة في بعض المناطق المتضررة في مديريات عدن. وأوضح مدير المياه في عدن، أن «المشروع المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات عبر الهلال الأحمر الإماراتي هو امتداد لعدد من المشاريع التي سبق تقديمها لمؤسسة المياه»، مضيفاً أن توقيع الاتفاقية جاء استجابة عاجلة للمناشدة التي وجهتها المؤسسة نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن حيث تسببت في انقطاع المياه عن مناطق وأحياء في عدن.

وأشار إلى أن الدعم الإماراتي سوف يعمل على تخفيف أزمة المياه، حيث يتضمن توريد وتركيب وتشغيل 10 مضخات غاطسة للمياه في 10 من الآبار موزعة في كل من «المناصرة وبئر أحمد وبئر ناصر»، ويساهم المشروع في رفع إنتاج المياه بحوالي 17 ألف متر مكعب. وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات حكومةً وشعباً.

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت منذ 2015 بشكل كبير في تحسين وعودة الحياة لمؤسسة المياه من خلال توريد وتركيب مولدات ومضخات وصيانة وتأهيل الشبكة وتزويدها وحفر وصيانة الآبار، إضافة إلى مشروع منحة «عام الخير» الذي خصص كلياً للمياه والصرف الصحي، وتسليم رواتب ثلاثة أشهر لموظفي مؤسسة المياه عقب تحرير عدن من الميليشيات الحوثية في يوليو 2015.