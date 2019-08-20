الحوثيون يجبرون أهالي صنعاء على حضور فعالياتهم الطائفية

صنعاء (الاتحاد) تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران نشر معتقداتها الإرهابية والطائفية المستوحاة من النهج الإيراني، وفرضها بقوة السلاح على الأهالي في مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.

وأفاد سكان محليون في صنعاء بأن مشرفين حوثيين معززين بأطقم مسلحة قاموا بإجبار الأهالي وموظفي الدولة على الحضور والمشاركة في فعالياتهم الطائفية المعروفة باسم «الولاية»، مشيرين إلى أن الميليشيات جابت شوارع العاصمة صنعاء بمكبرات الصوت لدعوة الناس للخروج والمشاركة في الفعالية الطائفية التي أقامتها أمس.

وقالت مصادر يمنية، إن الحوثيين قاموا بتهديد الموظفين بعقوبات صارمة في حال عدم المشاركة في الفعالية، وألزمت مندوبين بحشد الموظفين من المؤسسات والمرافق الحكومية، وإحضارهم إلى مكان الفعالية.

ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، سعت إلى نشر أفكارها الطائفية، وكثّفت من تحركاتها في إقامة الأنشطة والفعاليات الطائفية بين أوساط المجتمع بصنعاء، على مختلف الصعد، أملاً في تغيير ثقافتهم، وصبغها بأفكارها الطائفية، واستقطاب المزيد من الشباب إلى صفوفها.

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