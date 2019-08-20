ضبط أحد أبرز قيادات «داعش» في الأنبار

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، إلقاء القبض على أحد المقربين من زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكر بيان للوزارة أن «عملية استخبارية نوعية تميزت بالجرأة والتخطيط السليم، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم، تمكنت خلالها مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 29 من الإطاحة بأحد أبرز الإرهابيين في قضاء هيت بمحافظة الأنبار». وأضاف البيان، أن «الإرهابي كان يشغل منصب الأمير العسكري لقاطع هيت قبل التحرير، ويعد أحد الإرهابيين المقربين للمجرم أبو بكر البغدادي، وهو والد لعدد من الإرهابيين، إذ جرى قتل أحد أبنائه من قبل الأجهزة الأمنية، فيما قام آخر منهم بتفجير نفسه بعملية انتحارية، وهرب ثالث إلى خارج البلاد بعد إصابته بإحدى معارك التحرير».

وأشار البيان إلى أن «المعتقل قام بتهجير عدد من العوائل وإجبار منتسبي الأجهزة الأمنية في هيت على إعلان التوبة وسحب أسلحتهم، كما قام بتجنيد الشباب عنوة للتنظيم الإرهابي»، مبيناً أن «المعتقل يعد من أهم المطلوبين للقضاء، وأن عملية القبض عليه تمت بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/‏‏ إرهاب».

وفي سياق متصل، أعلن مصدر عسكري أمس، أن قوة أمنية اقتحمت منطقة «وادي حوران» بالأنبار، بعد ورود معلومات تفيد بوجود عدد كبير من عناصر «داعش» في المنطقة. وقال المصدر، إن «قوة أمنية من قيادة عمليات الجزيرة وبدعم من طيران الجيش، اقتحمت منطقة وادي حوران غرب ناحية البغدادي بقضاء هيت، على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد كبير من خلايا داعش يختبئون في تلك المنطقة».

وأشار المصدر، إلى أن «عملية الاقتحام والتفتيش في صحراء وادي حوران مستمرة للتأكد من خلو المنطقة من إرهابيي داعش»، مضيفاً أن «منطقة وادي حوران ذات مساحة كبيرة وتتميز بتضاريس معقدة يستخدمها داعش في عمليات الاختفاء عبر أنفاق سرية تحت الأرض».

وفي السياق، أعلن مصدر في الدفاع المدني بمحافظة نينوى، العثور على بقايا جثث عناصر من تنظيم «داعش» في منطقة «باب البيض» بالموصل القديمة. وقال المصدر إن «فرق الدفاع المدني عثرت أمس، بعد رفع الأنقاض من منطقة باب البيض على 14 جثة تعود لعصابات داعش الإرهابية بعد قتلهم من قبل القوات العراقية خلال عملية تحرير الموصل».

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية، أمس، بأن شخصين جرحا نتيجة قصف المقاتلات التركية على مناطق في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، فيما أعلن الجيش التركي عن تحييد اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت المصادر، إن المقاتلات التركية شنت هجمات صباح أمس، استهدفت جبال «خاكورك» بمحافظة أربيل ومحيط قريتي «سلي وبولي» بسفوح جبل قنديل بمحافظة السليمانية، على أثر دخول مجموعة من مسلحي حزب العمال الكوردستاني إليها، ما أدى إلى جرح اثنين من الأهالي وإحداث أضرار مادية بالأبنية والبساتين، مشيرة إلى أن طائرات استطلاع تركية حلقت بكثافة في سماء ناحيتي «ورتي وقسري» شمال محافظة أربيل قرب المثلث الحدودي مع تركيا وإيران.