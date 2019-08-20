هدوء حذر في غالبية محاور القتال بطرابلس

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

سادت حالة من الهدوء الحذر في غالبية محاور القتال في طرابلس أمس، وذلك بعد تقدم قوات الجيش الليبي خلال الأيام القليلة الماضية في محوري عين زارة وخلة الفرجان.

وقال مسؤول الإعلام في اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي المنذر الخرطوش أمس إن محاور القتال شهدت مناوشات في محور عين زارة ومنطقة كزيرما، لافتاً إلى قيام قوات الجيش الليبي بعمليات نوعية ضد المليشيات المسلحة. وأشار الخرطوش في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن دور سلاح الجو الليبي هو رصد ومتابعة تحركات المليشيات المسلحة على مدار الساعة.

وقال قائد غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الليبي اللواء محمد منفور لـ«الاتحاد» إن سلاح الجو استهدف تمركزات المليشيات المسلحة والمرتزقة التشاديين بغارات جوية على مدينة مرزق جنوبي البلاد.

وفي طبرق، أعرب مجلس النواب الليبي عن إدانته للهجوم الذي تتعرض له مدينة مرزق الواقعة جنوبي البلاد. وقال البرلمان الليبي في بيان له إن عدداً من التنظيمات الإرهابية وعصابات المرتزقة من المعارضة التشادية تشارك في الهجوم الذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

وتسعى عناصر من المعارضة التشادية للتمركز في مدينة مرزق الليبية والاستيطان داخل المدينة، وهو ما يهدد بتغيير التركيبة السكانية للمدينة التي تضم عدداً كبيراً من أبناء القبائل الليبية، وذلك وسط تخوفات لدى سكان المدينة من تهجيرهم من منازلهم قسرياً وإقرار المرتزقة التشاديين لسياسة الأمر الواقع بالاستيطان في ليبيا دون أية أوراق ثبوتية ومحاولة الحصول على أرقام وطنية، وذلك في إطار سعي لذلك من بعض عناصر قبائل التبو في ليبيا الذين لم يتحصلوا على أرقام وطنية حتى اللحظة. إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن أعضاء المجلس اتفقوا خلال جلستهم أمس على تكليف اللجان المختصة بدراسة تقرير هيئة الرقابة الإدارية، وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة والمؤسسات ذات العلاقة لمناقشة ما جاء في التقرير.

من جانبها، حذرت السفارة الأميركية في ليبيا من الهجمات التي تستهدف الطيران المدني. وعبّرت عن «قلقها المتزايد من أن الهجمات على مرافق الطيران المدني قد تكون لها عواقب كارثية».

وقال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد تكثراند إن الولايات المتحدة ترى خطراً كبيراً في تصاعد الهجمات على المطارات المدنية، مشيراً إلى أن ضرب طائرة مدنية أمر كارثي.

بدوره أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أن القوات المسلحة ستحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتمول الإرهاب داخل ليبيا.

وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن المشير حفتر يشرف ويتابع بشكل مباشر استهداف القوات الجوية الليبية لغرف العمليات التركية بالكلية الجوية في مدينة مصراتة، مشيرة إلى أن القائد العام شدد على عدم سماح الجيش الليبي بانتهاك سيادة الوطن.