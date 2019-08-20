كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب العمال في قطر.. فضائح تلاحق نظام الحمدين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن هناك انتهاكات مستمرة لا تقتصر على العمالة الوافدة فى قطر فقط، بل أصبحت سمة رئيسية لجميع مشروعات نظام قطر الخائن، فكل ما يخص من ممتلكات أو شركات أصبح اضطهاد العمال فيها السمة الغالبة، وهو ما أدى إلى تزايد الإضرابات العمالية خلال الفترة الماضية.



وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن السياسات التى ينتهجها النظام القطرى القائمة على القمع وانتهاك حقوق العمال، وصلت مؤخرا إلى العاصمة الفرنسية، حيث أقدم عاملات فندق كليشى باتينول المملوك لمجموعة أكور القطرية على تنفيذ إضراب عن العمل، احتجاجا على الأوضاع المأسوية التى يعيشونها.



وأشار التقرير إلى أن العاملات فى الفندق الذى يقع بالعاصمة الفرنسية باريس، بدأن الإضراب منذ يوم 17 يوليو الماضي، مطالبين بتخفيض عدد ساعات العمل ودفع بدل وجبة غداء، مع تعديل المواد التى تنظم العمل فى الفندق، لا سيما وأن القوانين المتبعة تنتهك حقوق العمال.



وتابع التقرير:"النظام القطرى من خلال سياساته الانتهاكية التى يمارسها ضد هؤلاء العمال الذين يأتون من أفقر مناطق العالم فى جنوب آسيا وشرق وغرب أفريقيا والفلبين؛ تؤكد أنه لا يعرف شيئا عن المبادئ الدولية أو القوانين التى تنظم العمل.. هؤلاء العمال يدفعون رسوم توظيف كبيرة، يصل بعضها إلى 3160 جنيه إسترليني، ويتحملون نوبات عمل طويلة لمدة 12 ساعة، ويحصلون على ما يزيد قليلا عن 8 جنيهات إسترلينية يوميا".

