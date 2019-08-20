كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.."مباشر قطر":الجزيرة .. أداة الإرهاب والتخريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية، أن هذه الاستراتيجية التى يستخدمها النظام القطرى، ظهرت جلية فى أحداث ما يسمى بالربيع العربى عام 2011، حيث وظفت الجزيرة هذه الأحداث لصالح مشروعها التخريبى، ضمن مخطط صاغه نظام قطر الخائن لاستهداف بعض الدول الشقيقة التى اندلعت فيها شرارة الربيع العربى.
وأكد التقرير أن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل إن هذه القناة اتخذ منها النظام القطرى وسيلة لدعم جماعات الإرهاب والتخريب، ضمن مخطط يستهدف نشر الفكر الإرهابى المتطرف، وذلك من خلال استضافة بعض الأشخاص الذين يحملون أفكارا متطرفة، تدعم الإرهاب وجماعاته.
وتابع التقرير:"من هنا، أصبحت قناة الجزيرة أداة لتدمير المنطقة ونشر الإرهاب فيها، لا سيما بعدما فتحت أبوابها لاحتضان أصحاب الفكر المتطرف، لتستضيف الباحث فى شؤون الخلافة الإسلامية، حسين محمد حسين، الذى قال على الهواء "الحمد لله الذى شرفنى ببيعة أمير المؤمنين أبى بكر البغدادى، شاء من شاء وأبى من أبى".
وختم التقرير:"هذا الترويج العلنى للفكر الإرهابي، نشرته الجزيرة فى سنوات انتشار داعش فى العراق وسوريا خلال عام 2015، حيث كانت الجزيرة تستهدف من وراء ذلك دعم جماعات الإرهاب ".