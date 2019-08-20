كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.."مباشر قطر":الجزيرة .. أداة الإرهاب والتخريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن قناة الجزيرة القطرية، تعتبر واحدة من أبرز الأدوات الاستراتيجية التى تستخدمها عصابة الدوحة فى دعم الإرهاب وتقديم المزيد من الدعم لجماعات التخريب، حيث تحمل الجزيرة أجندة قائمة على تغذية الإرهاب، ودعم العناصر المتشددة والتخريبية من أجل استهداف بعض الدول الرافضة لسياسات تميم بن حمد.



وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية، أن هذه الاستراتيجية التى يستخدمها النظام القطرى، ظهرت جلية فى أحداث ما يسمى بالربيع العربى عام 2011، حيث وظفت الجزيرة هذه الأحداث لصالح مشروعها التخريبى، ضمن مخطط صاغه نظام قطر الخائن لاستهداف بعض الدول الشقيقة التى اندلعت فيها شرارة الربيع العربى.



وأكد التقرير أن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل إن هذه القناة اتخذ منها النظام القطرى وسيلة لدعم جماعات الإرهاب والتخريب، ضمن مخطط يستهدف نشر الفكر الإرهابى المتطرف، وذلك من خلال استضافة بعض الأشخاص الذين يحملون أفكارا متطرفة، تدعم الإرهاب وجماعاته.