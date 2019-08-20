إحاتارين: “فخور بدعوة حاليلوزيتش لكنني لم أحسم بعد في هوية المنتخب الذي سأمثله”

رد اللاعب ذو الأصول المغربية محمد إحاتارين، والمحترف في صفوف بي إس في آيندهوفن الهولندي، على الدعوة التي وجهها له الناخب الوطني الجديد وحيد حاليلوزيتش ضمن 46 لاعبا، منتصف الأسبوع الماضي، للدخول في معسكر إعدادي في الفترة مابين فاتح إلى 10 شتنبر القادم، تخوض من خلاله العناصر الوطنية لقاءيبن وديين أمام كل من بوركينافاصو والنيجر.

وقال إحاتارين في تصريح خص به شبكة “فوكس سبور”: “فخور بدعوة حاليلوزيتش لأكون ضمن قائمته الموسعة، لكنني لم أحسم بعد في هوية المنتخب الذي سألعب له بين المغرب وهولندا”.

وأضاف صاحب 17 عاما: “أنا مدين لهولندا لاحتضان موهبتي الكروية، وهذا المعطى سأضعه أمامي قبل حسم اختياري بخصوص البلد الذي سأمثله مستقبلا، سيما وأن كلا البلدين أبديا اهتمامهما بضمي إلى منتخبيهما الوطنيين”.

وتابع النجم الصاعد: “مسيرتي انطلقت في سن مبكرة من هولندا والتحقت سريعا بالفريق الأول لآيندهوفن، ومن المهم بالنسبة لي اللعب في صفوف منتخب يفتح أمامي مجموعة من الآفاق ومنحي فرصة صنع اسمي على المستوى الدولي”.

وتأتي تصريحات إحاتارين، بعد أن سلطت الصحافة الهولندية الضوء على اللائحة الأولية للبوسني وحيد حاليلوزيتش، مدرب الأسود، لأنها ضمت لاعب آيندهوفن الذي تلقى تكوينه داخل هولندا، حيث حذرت مجموعة من التقارير الإعلامية الهولندية من تكرار سيناريو حكيم زياش وأسامة الإدريسي ونصير مزراوي، الذين اختاروا اللعب للمنتخب المغربي بدل الهولندي، بالرغم من تكوينهم تم في الملاعب الهولندية.