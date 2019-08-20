فاز فريق شبيبة الساورة الجزائري، مساء اليوم الاثنين، على فومبوني من جزر القمر، بخمسة أهداف دون مقابل، برسم مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
الفريق الجزائري، أحرز هدفين خلال الشوط الأول بواسطة اللاعب بلال مسعودي في الدقيقتين 38 و44 على التوالي، منهيا الجولة الأولى بتقدم فريقه.
وعاد مسعودي في الشوط الثاني للمباراة التي أجريت بالملعب البلدي ببرشيد، ووقع هدفه الشخصي الثالث ولفريقه أيضا، فيما سجل أسامة مداحي رابع الأهداف، وتكفل زميله محمد الأمين باختتام الخماسية.
ونجح شبيبة الساورة بفضل هذا الانتصار من الانفراد بصدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن البنزرتي التونسي الفائز بدوره على أساس تيليكوم من جيبوتي بثلاثية بيضاء، علما أن الجولة القادمة تعرف مواجهة الساورة لأساس تيليكوم، بينما يلعب البنزرتي مع فومبوني.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس محمد السادس.. الساورة يدك شباك فومبوني بخماسية وينفرد بصدارة المجموعة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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