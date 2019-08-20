“كنة” العثماني تظهر في جلسة تصوير رفقة زوجها -فيديو -صورة

احتفل نجل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الأحد، بزفافه من فتاة ذات أصول سورية، وسط حضور أصدقاء وأقارب العروسين.

ورغم أن نجل العثماني، نجم الدين، فضل أن يكون حفل زفافه بعيدا الأنظار، إلا أن مقطع فيديو من كواليسه سرب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر من خلال الفيديو نجل العثماني، وزوجته وهما يخضعان لجلسة التصوير الخاصة بزفافهما، وسط فريق من المصورين والتقنين.

وتسربت كذلك صورة واضحة لملامح العروس إلى جانب صورة لنجل العثماني.

Advertisements

هذا، وأثار حفل زفاف العثماني الجدل، وانتشرت بخصوصه اشاعات، جعلت مصدرا مقربا من رئيس الحكومة يوضح أن زواج نجله نجم الدين، صحيح، وزوجته فتاة والدها سوري الأصل، منحه الملك الراحل الحسن الثاني الجنسية المغربية، منذ حوالي 60 سنة.

وتابع المصدر تفسه أن “أم العروس مغربية أمازيغية الأبوين، أحدهما من امتناكة نواحي تارودانت، والآخر من الريف”.

كما أوضح أن “حفل الزفاف أقيم في قاعة أفراح عادية بحضور أصدقاء وأقارب العروسين فقط”، ولم يتم حجز أي فنادق ضخمة للمدعوين كما راج.