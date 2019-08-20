فقدان آثار شاب في أحد الشواطئ وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجري طواقم من الإنقاذ البحرية ووحدة الغواصين أعمال تمشيط وبحث وراء شاب بعد فقدانه داخل شاطئ "هدولفينريوم" في تل أبيب وسط البلاد، في وقت لاحق من مساء الإثنين.
وعلم أن شابين دخلا المياه في الشاطئ، بحيث أن أحدهما تمكن من الخروج بينما فقدت آثار الآخر في المكان.
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