إليسا تعلن اعتزالها الفن وتشبّه الوسط الفني بالمافيا

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فاجأت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم، جمهورها بقرار اعتزالها الفن، وأعلنت هذا الخبر عبر تغريدة على "تويتر" قالت فيها إن الألبوم الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية.
وقالت إليسا عبر حسابها على "تويتر": "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة (...) هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية".
وأضافت: "أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا".
وختمت التغريدة بقولها: "لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن".
يذكر أن إليسا لها الكثير من المواقف السياسية الجريئة التي أثارت عاصفة من الجدل على المنصات الاجتماعية، ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بالآراء الجريئة، قال منتقدون إن على الفنان أن يلتزم الحياد احترامًا لجمهوره الذي ينتمي إلى عدة تيارات.
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