علوش: زيارة الحريري لواشنطن للتفاهم على كيفية التخفيف من تأثيرات العقوبات

أكد القيادي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش أن "الهدف من لقاءات رئيس الحكومة سعد الحريري في واشنطن، هو العمل على إدارة العلاقات اللبنانية الأميركية، في ظل العقوبات القائمة على حزب الله، بالتزامن مع توسيع دائرة هذا العقوبات إلى أبعد من الحزب باتجاه حلفائه، أمل، والتيار الوطني الحر"، مشدداً على أن "الحريري يعرف أن العقوبات قائمة".
واشار علوش في حديث الى "السياسة" الكويتية، الى انه "ليس هدف الحريري رفع العقوبات، لأن العملية تتخطى مسألة لبنان، لتصل إلى علاقة حزب الله وإيران من جهة، إلى العلاقة بالولايات المتحدة الأميركية من جهة ثانية". ولفت علوش إلى أنه في المقابل، فإن "الجميع يريد التأكيد على أن لبنان ضرورة، وبالتالي فإن أي عقوبات عمياء، ستؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الذي هو أصلاً بوضع صعب، فكانت الزيارة للتفاهم على كيفية التخفيف من تأثيرات هذه العقوبات".
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