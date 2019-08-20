أكدت مصادر ​صحفية​ "الأنباء" الكويتية أن "تغيب ​السفير اللبناني​ في ​اميركا​ ​غابي عيسى​ عن محادثات رئيس ​الحكومة​ يجب الا يثير الاستياء بعد سابقة استبعاد سفير لبنان في ​موسكو​ شوقي ابونصار عن لقاء ​الرئيس ميشال عون​ مع الرئيس ​فلاديمير بوتين​ على خلفية الخشية من تأثير انتمائه الطائفي على مواقفه الرسمية، حتى ان اسمه أضيف الى الوفد الرئاسي بروتوكوليا وبنصيحة روسية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الانباء: تغيب السفير غابي عيسى عن محادثات الحريري لا يجب ان يثير الاستياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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