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الاتحاد الأوروبي يزيد المساعدات للبوسنة لمواجهة تدفق اللاجئين

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تعهد ​الاتحاد الأوروبي​ بـ"تقديم مساعدات جديدة بقيمة 10 ملايين يورو للبوسنة، لمساعدتها على مواجهة تدفق ​اللاجئين​ الذين يعبرون أراضيها للوصول إلى ​أوروبا​ الغربية".

ومن المقرر أن يستخدم ذلك المبلغ في بناء مراكز استقبال جديدة وتوفير خدمات أخرى من بينها الطعام وأماكن الإقامة والحصول على الماء ووسائل النظافة و​الصحة​، لنحو 7400 مهاجر يتواجدون حاليا في ​الدولة​ البلقانية، بحسب ما أفاد وفد الاتحاد الأوروبي في بيان.

ومنذ 2018، أصبحت ​البوسنة​ بلد عبور رئيسيا للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى ​كرواتيا​ العضو في الاتحاد الأوروبي غربا.

ويأتي المهاجرون الذين دخل نحو 36 ألفا منهم منذ ذلك الوقت إلى البوسنة، من دول في ​الشرق الأوسط​ وآسيا و​شمال إفريقيا​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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