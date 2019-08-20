الاتحاد الأوروبي يزيد المساعدات للبوسنة لمواجهة تدفق اللاجئين

تعهد ​الاتحاد الأوروبي​ بـ"تقديم مساعدات جديدة بقيمة 10 ملايين يورو للبوسنة، لمساعدتها على مواجهة تدفق ​اللاجئين​ الذين يعبرون أراضيها للوصول إلى ​أوروبا​ الغربية".

ومن المقرر أن يستخدم ذلك المبلغ في بناء مراكز استقبال جديدة وتوفير خدمات أخرى من بينها الطعام وأماكن الإقامة والحصول على الماء ووسائل النظافة و​الصحة​، لنحو 7400 مهاجر يتواجدون حاليا في ​الدولة​ البلقانية، بحسب ما أفاد وفد الاتحاد الأوروبي في بيان.

ومنذ 2018، أصبحت ​البوسنة​ بلد عبور رئيسيا للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى ​كرواتيا​ العضو في الاتحاد الأوروبي غربا.

ويأتي المهاجرون الذين دخل نحو 36 ألفا منهم منذ ذلك الوقت إلى البوسنة، من دول في ​الشرق الأوسط​ وآسيا و​شمال إفريقيا​.