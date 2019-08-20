الاتحاد الأوروبي يزيد المساعدات للبوسنة لمواجهة تدفق اللاجئين

تعهد الاتحاد الأوروبي بـ"تقديم مساعدات جديدة بقيمة 10 ملايين يورو للبوسنة، لمساعدتها على مواجهة تدفق اللاجئين الذين يعبرون أراضيها للوصول إلى أوروبا الغربية".
ومن المقرر أن يستخدم ذلك المبلغ في بناء مراكز استقبال جديدة وتوفير خدمات أخرى من بينها الطعام وأماكن الإقامة والحصول على الماء ووسائل النظافة والصحة، لنحو 7400 مهاجر يتواجدون حاليا في الدولة البلقانية، بحسب ما أفاد وفد الاتحاد الأوروبي في بيان.
ومنذ 2018، أصبحت البوسنة بلد عبور رئيسيا للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي غربا.
ويأتي المهاجرون الذين دخل نحو 36 ألفا منهم منذ ذلك الوقت إلى البوسنة، من دول في الشرق الأوسط وآسيا وشمال إفريقيا.
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